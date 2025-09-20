Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του τα έκανε όλα εκτός από το να σκοράρει, στο 0-0 απέναντι στον Παναιτωλικό ενώ επεσήμανε και γιατί δεν έπαιξε με δυο επιθετικούς, εξηγώντας το σκεπτικό του.

Αναλυτικά όσα ειπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τυπου:

Για το ότι δεν έπαιξε με δυο φορ και το γιατί δεν το έκανε έστω όταν ο Παναιτωλικός έπαιξε με 10: «Επειδή ήταν δύσκολο να βγάλω από το ματς τον Ντελια και τον Τάισον, επειδη ειναι παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν από το τιποτα, είτε ατομικά, είτε με κάποια πάσα. Αυτός ήταν ο λόγος που είχαμε και τον Μαντί στο γήπεδο. Είχε εντολές να μπαίνει ως δευτερος φορ όταν η μπάλα έφτασε στα πέριξ της περιοχής. Άλλαξα τον Γιακουμάκη γιατι ένιωσα ότι είχε πέσει στο τέλος του ματς, ο Τσάλοφ πέρασε στο ματς γιατί ειναι καλός στο να βγάζει συνεργασίες.

Αν έπρεπε να βγάλω Ντέλια ή Τάισον θα γινόταν μια περίπλοκο το παιχνίδι και αυτό ήταν δύσκολο γιατί μετά θα είχαμε θέμα και στις πλευρές. Το συμπέρασμα ειναι ότι δεν μπορούμε να βγάλ0υμε ευκολα από το ματς παίκτες όπως ο Ντελιας και ο Τάισον γιατί μπορούν να βρουν χώρους, ακόμα και αν είναι λίγοι. Οι πλάγιοι μπακ μας ήταν σαν εξτρέμ σήμερα και έπαιξαν πολύ καλά σε όλο το ματς.

Αυτή ειναι η κατάσταση, δεν μπορούμε να κατηγορούμε κανέναν, δεν μπορούμε να πέσουμε σε… κατάθλιψη. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, είμαστε όμως απογοητευμένοι γιατί φτιάξαμε φάσεις και δεν κερδίσαμε. Με βάση τις ευκαιρίες μας και τον τρόπο που παίξαμε έπρεπε να έχουμε κερδίσει».

Για την πιθανή έλλειψη καθαρού μυαλού και αν διαπιστώνει άγχος στους παίκτες του: «Ειναι δυο διαφορετικά πράγματα. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για εμάς στο θέμα της οργάνωσης. Ήταν ένα βαρυ αποτέλεσμα για εμάς την Τετάρτη και θέλαμε να απαντήσουμε, αλλά το αφήσαμε πίσω μας και κοιτάξαμε τον Παναιτωλικό. Στο Κύπελλο θέλουμε να περάσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και έχουμε μπροστά μας παιχνίδια για εκείνη την διοργάνωση.

Το παιχνιδι με τον Παναιτωλικό μπήκαμε από την αρχη για να παρουμε το ματς. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και από τον άξονα και από τα πλάγια, αν πετυχαίναμε ένα γκολ θα ήταν πιο εύκολο το ματς για εμάς. Δεν ειναι ευκολο να βρεις την κατάλληλη στιγμή όταν ο αντίπαλος αμύνεται τόσο χαμηλά και με τόσους παίκτες γύρω από την περιοχή του. Ειμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών. Μας λείπει η τύχη σε αυτή την φάση της σεζόν, βάσει των στιγμών και των φάσεων που έχουμε στα ματς. Συνέβησαν πράγματα αρκετά, κάποιες φορές με άδεια εστία δεν μπορούσαμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Υπάρχει αυτή η κατάσταση που δεν βρήκαμε γκολ εύκολα».

Για τα σουτ που έρχονται απο τις πίσω ζώνες και τις προσπάθειες των εξτρέμ: «Οι εξτρέμ μας συμμετέχουν πολύ στην διαδικασία της ανάπτυξης. Πιθανότατα όταν δεν υπάρχει χώρος για τους επιθετικούς, μπορει να βρεθεί χώρος για τους παίκτες που έρχονται από τις πίσω ζώνες για να τελειώσουμε φάσεις. Όταν η άμυνα ειναι τόσο χαμηλά και οι εξτρέμ ειναι με πλάτη, για αυτό υπάρχουν τα από την δεύτερη γραμμή.

Δεν καταφέραμε να αξιολογήσουμε σωστά τις καταστάσεις που δημιουργήσαμε. Κάναμε χώρους ειδικά στα δεξιά για να φέρουμε την μπάλα στην περιοχή, αν δεν έγινε κάτι καλό από την πρώτη γραμμή ειναι δεκτό για τον αγώνα αυτό, αλλά όταν χάνεις 8-9 ευκαιρίες τι μπορείς να πεις;».

Για το αν η ηττα απο τον Λεβαδειακό έχει δημιουργήσει πρόβλημα ψυχολογίας στην ομάδα: «Αλλή ομάδα αντιμετωπίσαμε την Τετάρτη για μια άλλη διοργάνωση, άλλη ομάδα για το πρωτάθλημα και για αυτον τον αγώνα με τον Παναιτωλικό. Δεν είδα εγώ μια ομάδα ως εικόνα που έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης και καλής ψυχολογίας.

Το αποτέλεσμα ασφαλώς και δεν μας αρέσει και στο Κύπελλο και με τον Παναιτωλικό, δεν πήραμε το μέγιστο από τους παίκτες μας αλλά είδα μια ομάδα που έτρεξε, έφτιαξε φάσεις, είχε διάθεση απλά δεν πέτυχε γκολ».

Στο τέλος πήρε τον λόγο μόνος του και είπε τα εξής: «Θέλω να κάνω ένα σχόλιο γιατί ενημερώθηκα ότι κάποια ΜΜΕ της Αθήνας σχολίασαν τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα με τον Παναιτωλικό. Ειναι υποκριτικά αυτά τα σχόλια για την αποβολή του Παναιτωλικού και το γκολ που ακυρώθηκε. Στο γκολ είναι καθαρό πάτημα στον Γιακουμάκη και ήταν φάουλ και στην αποβολή υπάρχει αντιαθλητικό μαρκάρισμα πάνω στον Γιακουμάκη. Αυτά τα σχόλια δημιουργούν βία στο τέλος».