Πέντε νεαρά άτομα, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, συνελήφθησαν χθες το βράδυ για ρίψη πετρών σε διερχόμενα οχήματα επί της εθνικής οδού στη Θήβα.

Οι δράστες εντοπίστηκαν στη ΛΕΑ του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο 84,5 χλμ, στο ρεύμα προς Λαμία, από αστυνομικούς της Α΄Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας.

Πρόκειται για τρεις ενηλίκους, και δύο ανήλικους, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Η σύλληψή τους προέκυψε μετά από καταγγελίες οδηγών στο Κέντρο Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας για ρίψη πετρών κατά των οχημάτων τους.

Οι δράστες βρέθηκαν κοντά σε ένα προσωρινά σταθμευμένο όχημα, ενώ οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τρεις μεγάλες πέτρες που βρίσκονταν διάσπαρτες στον δρόμο. Ο ένας εκ των ενηλίκων, οδηγός του οχήματος, βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ και το όχημά του ακινητοποιήθηκε. Το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας ανέλαβε το προανακριτικό έργο.

Μετά τη σχηματισθείσα δικογραφία, οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Παράλληλη έδρα Θηβών.