Λόγω ανατροπής γερανοφόρου οχήματος και πρόσκρουσής του σε καφετέρια, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.