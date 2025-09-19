“Ξέρεις τι θα ήθελα να σερβίρουν στη δική µου κηδεία; Τούρτα βύσσινο.

Γιατί τη σιχαίνοµαι.

Κι εύχοµαι να τους κάτσει στο λαιµό.

Γιατί δηλαδή να διασκεδάζουν αυτοί ενώ εγώ θα κείτοµαι νεκρή;

Όποιος περάσει καλά στην κηδεία µου, σας το ορκίζοµαι ότι θα γυρίσω πίσω και θα τον στοιχειώσω.

Μπορούν, ξέρετε, να γυρίσουν πίσω – οι νεκροί. Αν το θέλουν.

Δεν µπορείς να τους φέρεις πίσω µόνο γιατί σου λείπουνε ή επειδή τους θέλεις πίσω εσύ, ή επειδήέχεις λεφτά.

Κανένα ποσό δεν µπορεί να φέρει πίσω τους νεκρούς, κανένα ποσό.”

Πόσο αβυσσαλέα είναι η διαδικασία του πένθους; Πόσο δύσκολο να παραδεχθεί κανείς τον πόνο και την απώλεια και να αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα από αυτά; Πώς να καταφέρει να συνδεθεί με τους άλλους ενώ τα τραύματα του παραμένουν ερμητικά αδιαχείριστα;

Σε αυτά τα ερωτήματα καλείται να απαντήσει ο πολυσχιδής θεατρικός δημιουργός Γιώργος Καραμίχος, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά στο θεατρικό σανίδι, αυτή τη φορά ως σκηνοθέτης με το συνταρακτικό έργο «Ευγένιος» (πρωτ. τίτλος There Came a Gypsy Riding) του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα Frank McGuinness.

Ακολουθώντας τον στίχο του Σαίξπηρ να “δώσουμε στη λύπη λόγια”, ο McGuinness υφαίνει μοναδικά ένα οικογενειακό δράμα γεμάτο συναισθηματική ένταση, εξερευνώντας τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από την αγάπη, τη σιωπή, τον φόβο και την απώλεια, σε εκείνο το λεπτό σύνορο ανάμεσα στη μνήμη και στη λήθη.

Με πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στο θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση, ο Γιώργος Καραμίχος αναλαμβάνει να μεταφράσει, να διασκευάσει και να σκηνοθετήσει τον «Ευγένιο», φέρνοντας στο φως την αφοπλιστική δύναμη των λέξεων και τη συναισθηματική φόρτιση που χαρακτηρίζει το έργο του Ιρλανδού συγγραφέα. Στην παράσταση πρωταγωνιστεί ένα δυνατό σύνολο ηθοποιών: οι Εύρη Σωφρονιάδου, Εβελίνα Αραπίδη, Βαγγέλης Ρόκκος, Μαρλέν Σαΐτη και Χάρης Ηλιάδης.