Μετά τις ανακοινώσεις από Ιρλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία και Ισλανδία, η Ισπανία έγινε την Τετάρτη η πρώτη χώρα από τη «Μεγάλη Πεντάδα», δηλαδή τις πέντε μεγαλύτερες χρηματοδότριες χώρες του διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision, που ανακοίνωσε επίσημα την απόφασή της να μποϊκοτάρει την επόμενη διοργάνωση στη Βιέννη (12-16 Μαΐου 2026), σε περίπτωση που δεν ακυρωθεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Στη «Μεγάλη Πεντάδα» ανήκουν η Ισπανία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία.

Η απόσυρση εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης RTVE με 10 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 1 αποχή. Η ψηφοφορία ακολούθησε τη δήλωση του Ισπανού υπουργού Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η Ισπανία θα πρέπει να αποσυρθεί από τη διοργάνωση, εάν το Ισραήλ παραμείνει στη λίστα χωρών που συμμετέχουν.

Ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS δήλωσε επίσης ότι δεν μπορεί «να δικαιολογήσει πλέον τη συμμετοχή του Ισραήλ, δεδομένης της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα».

Η απόφαση για το αν θα συμμετάσχει το Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Γιατί συμμετέχει το Ισραήλ στη Eurovision

Το Ισραήλ έκανε το ντεμπούτο του στη Eurovision το 1973. Αξίζει να σημειωθεί δεν είναι η μόνη μη-ευρωπαϊκή χώρα που συμμετέχει: Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ από το 2015 η Αυστραλία είναι η πιο «εξωτική» διαγωνιζόμενη χώρα.

Με τέσσερις πρωτιές στο ιστορικό του, το Ισραήλ θεωρείται από τις πιο «πετυχημένες» χώρες που συμμετέχουν στη Eurovision. Όμως η σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων έχει επηρεάσει τον διαγωνισμό αρκετές φορές τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Πηγή: DW