Με μια αιχμηρή δήλωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ.

Ο κ. Ανδρουλάκης θέλοντας να δείξει πόσο… αιφνιδιάστηκε από την προσχώρηση Ανδρουλάκη στη ΝΔ, τόνισε στη συνέντευξή που παραχώρησε νωρίτερα στον REAL FM: «Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!».

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν παρέλειψε να βάλει στο στόχαστρο και τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας με νόημα ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal, και deal όπως ευθαρσώς είπε χθες ο κ. Λοβέρδος, ‘’κάναμε deal’’».

Για μένα, συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης, «η πολιτική δεν είναι deal αλλά είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Είναι προσφορά. Και θέλω να σας πω ότι αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον πρωθυπουργό. Διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις παρασκηνίου».