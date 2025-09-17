Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, μετά από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη Μπάαλμπεκ, στην ανατολική περιοχή του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), το χτύπημα σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο επλήγη από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προκαλώντας τον θάνατο δύο πολιτών.

Επιθέσεις κατά στόχων της Χεζμπολάχ εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) πραγματοποιούν συχνά επιθέσεις στο έδαφος του Λιβάνου, δηλώνοντας ότι στοχεύουν μέλη ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ. Παρά την ειρηνευτική συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024 και υποτίθεται ότι έβαλε τέλος σε περισσότερο από έναν χρόνο συγκρούσεων, περιλαμβανομένων δυο μηνών ανοιχτού πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανέζικο κίνημα, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη στα σύνορα των δύο χωρών.