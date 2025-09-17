Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την πρότασή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ – Ινδίας, μέσα από συγκεκριμένους πυλώνες. Η Ινδία, αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία και «παράλληλα είναι ζωτικός εταίρος για την ΕΕ», γεγονός που δημιουργεί νέες ευκαιρίες για στρατηγική συνεργασία, όπως ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου από την Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και τον Μάρος Σέφτσοβιτς, Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου.

Η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας στηρίζεται σε πέντε πυλώνες. Την ευημερία και βιωσιμότητα, μέσα από την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων. Την τεχνολογία και την καινοτομία, μέσα από την υποστήριξη κρίσιμων αναδυόμενων τεχνολογιών. Την ασφάλεια και την άμυνα, με στόχευση την εμβάθυνση της συνεργασίας σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας. Τη συνδεσιμότητα και ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η προώθηση της συνεργασίας σε τρίτες χώρες. Τέλος, τη διευκόλυνση παραγόντων που σχετίζονται με την ενίσχυση της κινητικότητας δεξιοτήτων.

Στη συνέντευξη Τύπου κυριάρχησαν τα ερωτήματα για τη χρονική στιγμή της παρουσίασης, καθώς όπως έθεσαν οι δημοσιογράφοι προς τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, η Ινδία πραγματοποίησε κοινές στρατηγικές ασκήσεις με τη Ρωσία, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος με την Ουκρανία. Η κ. Κάλας απάντησε πως «υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε με την Ινδία. Στις συζητήσεις υπάρχουν προβλήματα αλλά και προτάσεις. Θέλουμε να έχουμε σχέσεις αμοιβαία επωφελείς που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και μαστίγιο και καρότο» τόνισε. Ο κ. Σέφτσοβιτς από την πλευρά του επισήμανε ότι «από την αρχή ήταν γνωστό ότι υπάρχουν διαφορές», εστιάζοντας στο πεδίο της συνεργασίας που μπορεί να υπάρξει.