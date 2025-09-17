Ξέρατε ότι ένα ποτήρι νερό μπορεί να δώσει καύσιμο σύντηξης αρκετό για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες ενός ανθρώπου για όλη του τη ζωή; Ή ότι αντίστοιχα, μια μικρή ποσότητα ουρανίου στο μέγεθος ενός αυγού μπορεί να αποδώσει το ίδιο αποτέλεσμα;

Η συζήτηση γύρω από την πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα εκτοξεύεται. Στο περιθώριο των όσων σημαντικών συμβαίνουν στις εμπόλεμες ζώνες έχει ξεκινήσει και μια μάχη για το ποιος θα κυριαρχήσει στην παραγωγή ενέργειας. Έτσι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πλέον απλώς ένα κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης, αλλά έχει αναχθεί και σε εργαλείο γεωπολιτικής ισχύος.

Στο παιχνίδι έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει τις ισορροπίες καθώς απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Ανάγκες στις οποίες οι σημερινές υποδομές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.

Εκρηκτική ζήτηση λόγω ΑΙ

Οι εκτιμήσεις είναι τουλάχιστον ανησυχητικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 2030 η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 30%.

Η McKinsey προβλέπει ότι έως το 2030 η κλιμάκωση της υποδομής των κέντρων δεδομένων θα απαιτήσει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, εκ των οποίων 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε εγκατάσταση μηχανολογικών και ηλεκτρικών συστημάτων. Για να αποφευχθεί η έλλειψη ενέργειας υπολογίζεται ότι πρέπει να κατασκευαστούν, σε μόλις 3 μήνες, διπλάσιες υποδομές από ότι κατασκευάστηκαν μεταξύ 2000 και 2024. Φυσικά η ηλεκτροκίνηση σε μεταφορές και βιομηχανία προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη πίεση.

Όπως αποκλειστικά δηλώνει στα ΝΕΑ ο Haim Israel, Διευθύνων σύμβουλος έρευνας, παγκόσμιος στρατηγικός σύμβουλος, επικεφαλής της παγκόσμιας θεματικής ερευνητικής ομάδας στην Bank of America, «Οδεύουμε προς έναν αγώνα δρόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την τεχνολογία, ο οποίος θα απαιτήσει πολύ περισσότερη ενέργεια και πόρους. Τα κέντρα δεδομένων από μόνα τους θα απαιτούν περισσότερη ενέργεια από ότι απαιτεί ολόκληρη η Ιαπωνία τον επόμενο χρόνο και περισσότερη από την ενέργεια που απαιτεί η Ινδία το 2030. Η πυρηνική ενέργεια είναι ο δρόμος προς την ενεργειακή αυτάρκεια. Ο αριθμός των εργοστασίων θα πρέπει να τριπλασιαστεί τα επόμενα 25 χρόνια, οι ΗΠΑ θα τετραπλασιάσουν την ενεργειακή του ικανότητα και κάθε 18 μήνες η Κίνα θα προσθέτει ενεργειακή ικανότητα στο δίκτυό της, περισσότερη από όση χρειάζεται ολόκληρο το δίκτυο των ΗΠΑ.»

Αρα η λύση για τον επικεφαλής των ερευνών της Τράπεζας της Αμερικής είναι η πυρηνική ενέργεια και όπως δείχνουν τα στοιχεία ο αγώνας δρόμου έχει ήδη ξεκινήσει.

ΗΠΑ vs ΚΙΝΑ και οι … υπόλοιποι

Στο γεωπολιτικό πεδίο, η μάχη για την πυρηνική υπεροχή έχει ήδη ξεκινήσει όπως φαίνεται άλλωστε και από την δήλωση που μας παραχώρησε ο Haim Israel. Οι ΗΠΑ διαθέτουν σήμερα τον μεγαλύτερο στόλο πυρηνικών εργοστασίων, αλλά η Κίνα κινείται με τέτοιους ρυθμούς που θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ΗΠΑ πριν το 2030. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ανακοινώσει ένα μεγαλόπνοο σχέδιο σύμφωνα με το οποίο αναμένεται ο τετραπλασιασμό της ισχύος έως το 2050, το Πεκίνο όμως προσθέτει κάθε 18μήνες παραγωγική ικανότητα ίση με ολόκληρο το αμερικανικό δίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα η Κίνα σκοπεύει να κατασκευάσει 150 νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες έως το 2035 (27 βρίσκονται υπό κατασκευή) και ήδη διαθέτει τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα τέταρτης γενιάς στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά οι ΗΠΑ παραδέχονται ότι είναι τουλάχιστον 10 χρόνια πίσω σε σχέση με την Κίνα. Ένα μεγάλο πρόβλημα για τις ΗΠΑ είναι και η έλλειψη εργατικών χεριών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η χώρα θα χρειαστεί 375.000, εξειδικευμένα στον τομέα, εργατικά χέρια.

Στην αλυσίδα ανεφοδιασμού συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες η κάθε μια με τον τρόπο της όμως πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν το Καζακστάν, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Και αυτό γιατί καλύπτουν τα δύο τρίτα της εξόρυξης ουρανίου.

Μεταξύ των χωρών που παράγουν μεγάλες ποσότητες πυρηνικής ενέργειας είναι και η Γαλλία. ΗΠΑ, Κίνα και Γαλλία παράγουν >1.500TWh πυρηνικής ενέργειας. Δηλαδή το 58% της παγκόσμιας παραγωγής. Ο υπόλοιπος κόσμος προσπαθεί να αναπτυχθεί σε αυτόν τον τομέα. Οι παγκόσμιοι πυρηνικοί σταθμοί θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 900 εάν υλοποιηθούν οι 100 αντιδραστήρες που έχουν προγραμματιστεί και οι 325 που έχουν προταθεί.

Την ίδια στιγμή πολύ λίγες είναι οι χώρες που εξάγουν πυρηνική ενέργεια: ΗΠΑ, Γαλλία, Κίνα, Ρωσία και Νότια Κορέα.