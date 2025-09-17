Χωρίς διάθεση να σταθεί σε λεπτομέρειες ή να προχωρήσει σε αναλυτικές τοποθετήσεις, παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου, λίγη ώρα μετά τη βαριά ήττα του ΠΑΟΚ με 4-1 από τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, εμφανώς απογοητευμένος, επέλεξε να μην αναζητήσει δικαιολογίες και να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για την εικόνα και το αποτέλεσμα του Δικεφάλου.

Ο Λουτσέσκου δεν έκρυψε την οργή και την απογοήτευσή του, χαρακτηρίζοντας «ντροπιαστικό» το σκορ με το οποίο έφυγε η ομάδα του από τη Λιβαδειά. Στάθηκε ιδιαίτερα στα πολλά και επαναλαμβανόμενα λάθη, τόσο σε επίπεδο αμυντικής λειτουργίας όσο και στην επιθετική ανάπτυξη, τα οποία –όπως παραδέχθηκε– έδωσαν την ευκαιρία στον Λεβαδειακό να φτάσει σε μια καθαρή και δίκαιη νίκη. «Δεχθήκαμε γκολ που προήλθαν αποκλειστικά από δικά μας τρομακτικά λάθη», τόνισε με έμφαση.

Την ίδια στιγμή, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς το εσωτερικό του ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας πως η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση και καθολική. Ο έμπειρος προπονητής μίλησε για την ανάγκη όλοι στον οργανισμό να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη στη Λιβαδειά και να αντιδράσουν με αποφασιστικότητα, καθώς η συνέχεια της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη δεν αφήνει περιθώρια για παρατεταμένες κρίσεις. «Πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε σήμερα και να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα», υπογράμμισε, δείχνοντας πως περισσότερο από τα λόγια, αυτό που προέχει είναι η πράξη.

Το σύντομο, αλλά αιχμηρό σχόλιό του ολοκληρώθηκε με μια φράση που φανέρωσε την απογοήτευσή του αλλά και την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει μπροστά: «Δεν νομίζω πως χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο».

«Το σαποτέλεσμα ήταν ντροπή για την ομάδα. Ηταν κάτι που πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να την ξεπεράσουμε και θέλει πολύ δουλειά για να την ξεπεράσεις.

Αυτό που πολλές φορές μετρά είναι ο τρόπος που χάνεις. Εγώ είμαι ο αποκλειστικός υπεύθυνος γιατί πιθανώς να μην πέτυχα να περάσω στους παίκτες μου το μήνυμα πόσο δύσκολο θα ήταν το σημερινό ματς. Πώς έπρεπε να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση. Κάναμε πολλά λάθη εμείς. Δεν είμαστε η πρώτη ή τελευταία ομάδα που χάνει με τέτοιο σκορ. Τα λάθη που υποπέσαμε τις ευκαιρίες που δεν εκμεταλλευτήκαμε. Εφόσον όλη η ομάδα δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο υπεύθυνος είμαι γιατί δεν ήμασταν ταπεινοί δεν βγάλαμε τη μπάλα έστω άουτ για να σταματήσουμε την κατάσταση. Αυτό ήταν το τελικό συμπέρασμα».

Για το αν κάποια παιδιά δεν άρπαξαν την ευκαιρία που τους δόθηκε: «Ηταν μια κακή μέρα, μέρα ντροπής για εμάς και θα πρέπει να δουλέψουμε για να αντιδράσουμε. Αυριο, μεθαύριο, να δουλέψουμε για να το αφήσουμε πίσω. Ηταν τεράστιο μάθημα για εμάς, γιατί καταλαβαίνουμε πως τίποτε δεν χαρίζεται, τίποτε δεν το παίρνεις αν δεν παλέψεις.

Να είσαι ταπεινός για να αντιμετωπίσεις το κάθε ματς ξεχωριστά. Δεν μπορώ να μιλήσω ξεχωριστά για παίκτες γιατί είμαστε ένα γκρουπ. Και δεν θα ήθελα να μιλήσω λοιπόν για παίκτες γιατί ενδεχομένως εγώ δεν κατάφερα να περάσω στους παίκτες τη δυσκολία του αγώνα. Πρακτικά ήταν ένα παιχνίδι που δώσαμε και δώρα σε μια ομάδα που έπαιξε με όλη της την καρδιά. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτή η ήττα έγινε στο Κύπελλο και όχι κάπου αλλού. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση είναι ένα αποτέλεσμα που μας φέρνει προβλήματα στο Κύπελλο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το θεσμό. Αλλά αν δεν είσαι συγκεντρωμένος και στο 100% δεν μπορείς να κερδίσεις κάτι και κάθε ματς θα είναι δύσκολο».

Ζίβκοβιτς: «Ανεπίτρεπτο να δεχόμαστε τέσσερα γκολ – Ζητώ συγγνώμη από όλους»

Με λόγια που φανέρωναν την απογοήτευση αλλά και την αποφασιστικότητα για αντίδραση, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, πήρε πάνω του την ευθύνη για την βαριά ήττα (4-1) από τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός δεν κρύφτηκε πίσω από δικαιολογίες και μίλησε ανοιχτά για μια «ντροπιαστική εμφάνιση», ζητώντας παράλληλα συγγνώμη τόσο από τους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Λιβαδειά, όσο και από το σύνολο του κόσμου του Δικεφάλου.

Ο Ζίβκοβιτς στάθηκε στα αλλεπάλληλα λάθη της ομάδας του, που όπως είπε «δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν σε αυτό το επίπεδο», τονίζοντας πως η εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ δεν αρμόζει σε μια ομάδα με τους στόχους και τις φιλοδοξίες του. «Δεν είναι αποδεκτό να δεχόμαστε τέσσερα γκολ σε ένα παιχνίδι. Οφείλουμε να βάλουμε τέλος σε αυτά τα λάθη, να δουλέψουμε περισσότερο και να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σέρβος αρχηγός έδειξε διάθεση να λειτουργήσει ως «ασπίδα» για τους συμπαίκτες του, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα πρέπει να μείνει ενωμένη, να βγάλει αντίδραση και να προετοιμαστεί σωστά για τη δύσκολη συνέχεια. «Όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να μείνουμε ενωμένοι και να κοιτάξουμε το επόμενο ματς», δήλωσε με έμφαση.

Το μήνυμά του προς τους φιλάθλους ήταν σαφές: «Συγγνώμη σε όλους, ειδικά σε αυτούς που ταξίδεψαν για να μας στηρίξουν. Ξέρουμε ότι τους απογοητεύσαμε και αυτό μας πονάει. Πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε την εικόνα».

Η τοποθέτηση του Ζίβκοβιτς, σε συνδυασμό με τα λόγια του Ραζβάν Λουτσέσκου, αποτυπώνει το κλίμα αυτοκριτικής αλλά και την πίεση που πλέον βαραίνει τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, με το ζητούμενο να είναι η άμεση ανάκαμψη ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν.