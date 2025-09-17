Ταυτοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη σορός που εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό Κόλπο στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για Σομαλό ηλικίας 24 ετών. Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Δευτέρας εντοπίστηκε μια σορός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη νέα παραλία της πόλης, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει σε 23χρονο Έλληνα.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας ξεβράστηκε ένα ακόμα πτώμα στον Θερμαϊκό στο ύψος της Αριστοτέλους, το οποίο ταυτοποιήθηκε σήμερα.