Δεύτερη σορός άντρα εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου – αυτή τη φορά στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για αγνώστων στοιχείων άντρα, ηλικίας 20-25 ετών και ύψος περίπου 1,70 μέτρων, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό που τον ανέσυρε το απόγευμα.

Είχε προηγηθεί το πρωί η ανάσυρση σορού άνδρα από τη νέα παραλία (μεταξύ Λευκού Πύργου και αγάλματος Μ. Αλεξάνδρου). Και στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του νεκρού είναι άγνωστα και γι’ αυτό λόγο το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για άντρα ηλικίας περίπου 25-30 ετών, αναστήματος περίπου 1,80 μέτρων, αδύνατο, με μαύρα μαλλιά. Κατά τον εντοπισμό του φορούσε μαύρη μπλούζα, μπεζ, κοντό παντελόνι και υποδήματα.

Οι έρευνες των λιμενικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο για την ταυτοποίηση των δύο σορών, όσο και για τις συνθήκες θανάτου.