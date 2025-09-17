Σε φυλάκιση 9 μηνών, ποινή μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 54χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 19χρονης.

Ο 54χρονος που είναι Ρομ, συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής στον Αλμυρό, μετά από καταγγελία της 19χρονης φοιτήτριας, ότι της γινόταν φορτικός μέσα στο λεωφορείο των ΚΤΕΛ στο οποίο επέβαιναν, την τρομοκράτησε και της έπιασε το πόδι στο ύψος του μηρού. Ο κατηγορούμενος που κρατούνταν τρεις ημέρες, δικάστηκε σήμερα και καταδικάστηκε σε εξαγοράσιμη ποινή, ενώ δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις αναβολής ή κοινωφελούς εργασίας, λόγω του ποινικού του μητρώου, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, με όρο να εμφανίζεται μια φορά τον μήνα στην Αστυνομία, που αν δεν τον τηρήσει, θα οδηγηθεί στην φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.

Στο δικαστήριο κατάθεσε ως μάρτυρας η κοπέλα, που δήλωσε ότι είναι από τον Βόλο, σπουδάζει στην Πάτρα και νωρίς το απόγευμα της Κυριακής πήρε το λεωφορείο για τον Βόλο. Στο ίδιο λεωφορείο βρισκόταν και ο κατηγορούμενος, που καθόταν σε άλλη θέση, αλλά στη Λαμία που έκανε στάση του λεωφορείο τον σήκωσε μια κυρία που καθόταν μαζί της, με αποτέλεσμα να καθίσει στη θέση δίπλα της. «Στην αρχή δεν μιλούσε, μετά άρχισε να μου μιλάει και να ζητάει προσωπικές πληροφορίες, του είπα ότι δεν ήθελα, μου είπε ότι είναι παντρεμένος, ζήτησε το κινητό μου τηλέφωνο, και δεν του το έδωσα» είπε η κοπέλα σύμφωνα με το magnesianews.gr ξεσπώντας σε λυγμούς μέσα στο Δικαστήριο.

Η 19χρονη είπε, ότι καθόταν στην πλευρά του παραθύρου και όση ώρα καθόταν δίπλα της ο κατηγορούμενος, κοιτούσε έξω, ενώ ο 54χρονος όταν είδε, ότι δεν ανταποκρινόταν, της έπιασε με το δεξί του χέρι τον αριστερό της μηρό. «Αμέσως του τράβηξα το χέρι, έφυγα από τη θέση μου, προσπαθώντας να μη δείξω αδυναμία και πήγα πίσω σε μια θέση που καθόταν μια κοπέλα στην ηλικία μου. Εκείνη με ρώτησε, αν με ακούμπησε και τότε ξέσπασα σε κλάματα και της είπα τι είχε συμβεί», κατέθεσε η νεαρή φοιτήτρια. Τότε η δεύτερη κοπέλα ενημέρωσε τον οδηγό, που επικοινώνησε με την Αστυνομία και στον Αλμυρό που έγινε η επόμενη στάση, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 54χρονο.

Αρνήθηκε την κατηγορία

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του είπε, ότι κάθισε δίπλα στην κοπέλα, αν και ήθελε -όπως είπε- να πάει στις μπροστινές θέσεις του λεωφορείου, την ρώτησε από πού είναι και εκείνη του είπε, ότι είναι από τον Βόλο. Τότε εκείνος της είπε, ότι ξέρει κάποιον που έχει ταβέρνα, άρχισε να αναφέρεται σε τρία άτομα, λέγοντας ότι κάποιος άλλος παίρνει το επίδομα που δικαιούται και αρνήθηκε ότι έπιασε το πόδι της νεαρής.

Σε ερωτήσεις της προέδρου και της εισαγγελέως ανέφερε, ότι μένει στη Νέα Ιωνία και έχει νοσηλευτεί στην Ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου, ενώ υποστήριξε ότι έπαιρνε τα φάρμακά του και ήταν καλά όταν ταξίδεψε με το λεωφορείο. Ακόμη ρωτήθηκε αν έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, το αρνήθηκε και ζήτησε συγνώμη για την πράξη του.

Η εισαγγελέας έδρας πρότεινε την ενοχή του, όπως κατηγορείται και ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με την πρόεδρο να τον καταδικάζει σε φυλάκισης 9 μηνών. Με δεδομένο ότι δεν έχει λευκό ποινικό μητρώο, η ποινή του δεν ανεστάλη, αλλά μετατράπηκε σε χρηματική ποινή και αν δεν τηρηθεί ο όρος εμφάνισης μια φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, θα εκτίσει την ποινή του.