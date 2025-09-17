Προς τα 1,20 δολάρια φαίνεται να κινείται το ευρώ την ώρα που οι αγορές έχουν στρέψει τα μάτια στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ η οποία μετά από καιρό εξετάζει να προχωρήσει σήμερα το βράδυ ώρα Ελλάδος σε χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής.

Το ενιαίο νόμισμα έχει σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών έναντι του αμερικανικού, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται έως τα 1,1867 δολάρια. Το ευρώ καταγράφει ήδη άνοδο άνω του 14% για το 2025 απέναντι στο δολάριο. Θεωρείται ως η καλύτερη επίδοση σε διάστημα εννέα μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ για το ενιαίο νόμισμα.

Πρόκειται για εξέλιξη που μπορεί να κάνει πιο προσιτές τις εισαγωγές στην ευρωζώνη σε προϊόντα που αποτιμώνται σε δολάρια, όπως είναι το πετρέλαιο, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και τροχοπέδη για τις ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις –ειδικά προς τις ΗΠΑ- που βλέπουν την ανταγωνιστικότητά τους να μειώνεται.

Το κοινό νόμισμα σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021. Σε αυτό συνέβαλαν και νέα στοιχεία που έδειξαν ότι οι προοπτικές της Γερμανίας βελτιώθηκαν απροσδόκητα, βοηθώντας περαιτέρω το ευρώ στις αγορές. Ο δολαριακός δείκτης Bloomberg Dollar Spot αποδυναμώθηκε, πλησιάζοντας τα χαμηλά του τρέχοντος έτους όπως δείχνουν επίσης τα στοιχεία.

Ο ρόλος της FED

Η προοπτική να πραγματοποιήσει μέχρι το τέλος του έτους η FED τρεις μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης η κάθε μία, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες ότι η ΕΚΤ δεν θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια αναμένεται να μειώσει την ψαλίδα μεταξύ των βασικών επιτοκίων των δύο κεντρικών τραπεζών. Η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης υποδηλώνει ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για άνοδο του ευρώ στο στενά παρακολουθούμενο επίπεδο των 1,20 δολαρίων, σχολίαζε το Bloomberg.

Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως ωφελούν το νόμισμα μιας χώρας. Την ώρα που οι ΗΠΑ τείνουν προς νομισματική χαλάρωση και η αγορά εργασίας τους αντιμετωπίζει προκλήσεις, σειρά από δαπάνες στην άμυνα και τις υποδομές στην Ευρώπη αναμένεται να τονώσει την ανάπτυξη και να ενισχύσει τον πληθωρισμό. Αυτό αναμένεται ότι θα θέσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε καθεστώς αναμονής χωρίς άλλες άμεσες μειώσεις στο κόστος δανεισμού.

Μεγαλύτερη στροφή στο ευρώ

Γενικότερα, καταγράφεται μεγαλύτερη στροφή προς το ευρώ το τελευταίο διάστημα. Όπως ανέφερε στις αρχές του μήνα η ολλανδική τράπεζα ING, υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι οι εκδότες ομολόγων και οι επενδυτές χρησιμοποιούν πλέον περισσότερο το ευρώ. Η έκθεση της ING που παρουσιάστηκε για να σηματοδοτήσει 100 ημέρες από τότε που η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι το ευρώ θα μπορούσε να γίνει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για το δολάριο, αναφέρει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εφαρμόσει αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις για να υποστηρίξει τον ρόλο του ευρώ ως παγκόσμιου νομίσματος και ότι ο ανταγωνισμός με το δολάριο δεν θα είναι εύκολος.

Σύμφωνα με την έκθεση, παρόλο που το μερίδιο του ευρώ στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα παρέμεινε σταθερό στο πρώτο τρίμηνο περίπου στο 20%, οι τάσεις σε ετήσια βάση είναι θετικές και οι μικρότεροι διαχειριστές αποθεματικών αναδύονται ως νέες πηγές ζήτησης για το ευρώ.

Επίσης το μερίδιο του ευρώ στις διεθνείς πληρωμές SWIFT έχει παραμείνει στάσιμο μέχρι στιγμής φέτος, αλλά οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και χωρών όπως η Ινδία θα μπορούσαν να κάνουν το νόμισμα να χρησιμοποιείται περισσότερο στις τιμολογήσεις.