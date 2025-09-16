Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε σήμερα (16/9) την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τους σφοδρούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς του στρατού της χώρας του στην πόλη της Γάζας και περίχωρά της.

«Η Γάζα καίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο υπουργός μέσω X.

«Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή», πρόσθεσε ο κ. Κατς.

«Η επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας άρχισε»

Ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι ο στρατός του Ισραήλ άρχισε τη Δευτέρα χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.