Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενεπλάκη σε έντονη λογομαχία με δημοσιογράφο του ABC, ο οποίος τον ρώτησε για τις προσωπικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σε απάντησή του, ο Τραμπ κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι «βλάπτει την Αυστραλία». Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Αυστραλό πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπανέζε.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τζον Λάιονς, αρθρογράφος διεθνών θεμάτων του ABC, ζήτησε από τον Τραμπ να απαντήσει πόσο πλουσιότερος είναι σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, όταν ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του ως πρόεδρος. Ο Τραμπ απάντησε αόριστα, σημειώνοντας ότι οι περισσότερες συμφωνίες του έγιναν πριν αναλάβει την προεδρία, προσθέτοντας ότι έχει χτίσει κτίρια σε όλη του τη ζωή.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε την κατασκευή μιας νέας «αίθουσας χορού» στον Λευκό Οίκο, την οποία χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη στον κόσμο, τονίζοντας ότι θα καλύψει ο ίδιος τα έξοδα. Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν είναι σωστό ένας εν ενεργεία πρόεδρος να διατηρεί επιχειρηματικές δραστηριότητες, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν ασχολείται ο ίδιος, καθώς η επιχείρησή του διευθύνεται από τα παιδιά του.

Reporter: Should a President in office be engaged in so much business activity? Trump: Where are you from? Reporter: Australia. Trump: You are hurting Australia very much right now. I will tell about this to your leader. Reporter: Excuse me. Trump: Be quiet. pic.twitter.com/nZFiZ1o9Es — Clash Report (@clashreport) September 16, 2025

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ ζήτησε να μάθει από πού προέρχεται ο δημοσιογράφος, και μόλις άκουσε ότι είναι από το Australian Broadcasting Corporation και το πρόγραμμα Four Corners, απάντησε: «Α, ο Αυστραλός – βλάπτετε την Αυστραλία. Κατά τη γνώμη μου, βλάπτετε πολύ την Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Και θέλουν να τα πάνε καλά μαζί μου. Ο ηγέτης σας θα με δει σύντομα και θα του πω για εσάς, γιατί μιλήσατε με πολύ κακό τόνο».

Ο Αυστραλός δημοσιογράφος προσπάθησε να θέσει ακόμη μία ερώτηση σχετικά με μια συμφωνία ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της οικογένειας που κυβερνά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και της εταιρείας World Liberty Financial, η οποία σχετίζεται με τον Τραμπ και την οικογένεια του ειδικού απεσταλμένου του, Steve Witkoff. Ο πρόεδρος, όμως, γύρισε προς άλλον δημοσιογράφο, έδειξε τον Lyons και του ζήτησε να «σιωπήσει».

Ο Τζον Λάιονς είναι έμπειρος δημοσιογράφος και ξένος ανταποκριτής με σημαντική καριέρα σε μέσα όπως το The Sydney Morning Herald, το News Corp, το Nine και το ABC.