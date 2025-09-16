Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ γιόρτασε όπως της άξιζε το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket, με ένα ξέφρενο πάρτι στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης. Οι παίκτες έζησαν την κάθε στιγμή στο έπακρο, με χορό, τραγούδι και… επικές ατάκες!

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς; Χωρίς αμφιβολία, όταν ο Γιάννης Λαρεντζάκης άρπαξε το μικρόφωνο από τον Φέρρη και έκανε… διασκευή ιστορικού ύμνου του ελληνικού μπάσκετ!

«Με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, τον Σλούκα και τ’ άλλα παιδιά…»

αντικαθιστώντας τους θρυλικούς Γκάλη, Γιαννάκη και Φιλίππου.

Το κλαμπ πήρε φωτιά, οι συμπαίκτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και το κοινό αποθέωσε τον “Λάρι”, που κατάφερε να παντρέψει το ένδοξο παρελθόν με το λαμπρό παρόν του ελληνικού μπάσκετ – με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

Η βραδιά συνεχίστηκε με κερκίδες… μέσα στην πίστα, τραγούδια-σύνθημα και τους παίκτες της Εθνικής να πανηγυρίζουν σαν οικογένεια, δικαιώνοντας το κλίμα ενότητας που τους οδήγησε στο βάθρο της Ευρώπης.

Εκτός από το τραγούδι του Λάρι, τα βλέμματα τράβηξε ο χορός του Βασίλη Σπανούλη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη:

