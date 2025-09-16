Μήνας συνεδρίου θα είναι ο Ιανουάριος του 2026 για το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ανακοίνωσε την διεξαγωγή του 22ου τακτικού Συνεδρίου του στις 29-31 Ιανουαρίου προαναγγέλλοντας και τον δημόσιο προσυνεδριακό διάλογο που θα διεξαχθεί μέσα από το Ριζοσπάστη και την ΚΟΜΕΠ. Σύνθημα του συνεδρίου «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για το σοσιαλισμό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το ΚΚΕ συνέδριο δεν σημαίνει και αλλαγή ηγεσίας, αλλά διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων με τις οποίες θα πορευθεί το κόμμα ενόψει τετραετίας.

ΚΚΕ, ένα κόμμα «έτοιμο για όλα»

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΚΚΕ «το σύνθημα αποτυπώνει και το βασικό θέμα του Συνεδρίου, δηλαδή την ανάγκη το Κόμμα να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το επαναστατικό του πρόγραμμα και το καταστατικό του, να είναι πραγματικά “κόμμα έτοιμο για όλα”, καθοδηγητής της πάλης του λαού μας για τον σοσιαλισμό.

Σύνθετες εξελίξεις

Η υλοποίηση αυτού του καθήκοντος αποκτά επείγουσα σημασία σε μία περίοδο γρήγορων και σύνθετων εξελίξεων, όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις για να ανταποκριθούμε σε δύσκολες συνθήκες και σε απότομες αλλαγές κατά τις οποίες είναι πιο πιθανό -σε σχέση με άλλες περιόδους- οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι πολεμικές αναμετρήσεις, η καπιταλιστική οικονομική κρίση, να οδηγήσουν σε μαζική ριζοσπαστικοποίηση εργατικών-λαϊκών δυνάμεων, σε όξυνση της ταξικής πάλης ακόμα και σε αποσταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας.

Η όξυνση όλων των αντιθέσεων του καπιταλιστικού συστήματος αλληλεπιδρούν και μπορούν να δημιουργήσουν και κατάσταση μεγάλης κίνησης μαζών, δυνατότητας ακόμη και εξεγέρσεων, ενδεχομένως και συνθηκών επαναστατικής κατάστασης, η οποία βεβαίως, δημιουργείται αντικειμενικά και σε μη προβλεπόμενο χρόνο.

Η ταξική πάλη

Χωρίς να αποκλείουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι σε αυτές τις συνθήκες, κρίνεται η ιδεολογική – πολιτική και οργανωτική ετοιμότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος και πως η ικανότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ταξικής πάλης, απαιτεί μακρόχρονη προετοιμασία και πάλη.

Αυτή ξεκινά στις σημερινές συνθήκες που δυναμώνει η λαϊκή δυσαρέσκεια και αυξάνουν οι δυνατότητες να ενισχυθεί η μαζικότητα και ο προσανατολισμός του ρεύματος αμφισβήτησης. Σε αυτή τη βάση και με αυτά τα κριτήρια το Συνέδριο θα συζητήσει τον απολογισμό της Κεντρικής Επιτροπής και όλου του Κόμματος από το 21ο στο 22ο Συνέδριο, θα θέσει τα καθήκοντα για το επόμενο διάστημα και θα εκλέξει τη νέα Κεντρική Επιτροπή και Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου με βάση το καταστατικό του Κόμματος».

Υπογραμμίζεται δε ότι «η καλύτερη συμβολή στην επιτυχία του 22ου Συνεδρίου θα είναι να συνδυαστεί η διεξαγωγή του με την ένταξη χιλιάδων νέων μελών στο Κόμμα και την ΚΝΕ και την συγκρότηση νέων γερών οργανώσεων πρώτα και κύρια στους χώρους δουλειάς».