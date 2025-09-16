Αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κωστής Χατζηδάκης είπε πως η κυβέρνηση κινείται με αποφασιστικότητα, ενώ παραδέχτηκε ότι στο συγκεκριμένο σημείο η κυβέρνηση απέτυχε.

«Ο πρωθυπουργός ο ίδιος έχει μιλήσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα κομμάτι του βαθέως κράτους που δεν τα έχουμε καταφέρει. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι μετά από όσα ήρθαν στο φως η κυβέρνηση κινήθηκε με αποφασιστικότητα».

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κινήθηκε αμέσως και προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν πολυτελή οχήματα, 11 ακίνητα και 1,5 εκατ ευρώ.

«Εάν θέλει η αντιπολίτευση να κάνει πραγματικά τη δουλειά της, ας ξεκινήσουν τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν να παραδεχτούν τις ευθύνες τους και μετά να κάνουν κριτική. Γίνεται εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για να διερευνηθούν τα πάντα».

«Δεν χρημάτισε ο κος Μυλωνάκης το αρμόδιο υπουργείο, ούτε η έρευνα αφορά τον κο Μυλωνάκη. Η ΝΔ δεν θέλει να κρύψει κάτι. Θα γίνουν δημόσια συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής και εκεί ο καθένας μπορεί να προσκομίσει τα δικά του στοιχεία».

Για τα μέτρα της ΔΕΘ

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε δύο τρόπους που οδηγούν στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και ποιον από τους δύο επιλέγει να εφαρμόσει η κυβέρνηση:

«Είναι η μείωση του ΦΠΑ, με την προσδοκία ότι θα πέσουν οι τιμές των τροφίμων, αγαθών και υπηρεσιών, αλλά εξαρτάσαι από τρίτους και τέταρτους προκειμένου να φτάσει στον καταναλωτή. Υπάρχει και ο άλλος δρόμος, μειώνεις τους άμεσους φόρους και έχεις παραπάνω λεφτά στη τσέπη σου».

«Ανάμεσα στο να δώσουμε στον φορολογούμενο παραπάνω εισόδημα με μείωση φόρων ή να του δώσουμε παραπάνω εισόδημα μέσω τρίτων και τέταρτων, προτιμούμε αυτό το ποσό να το πάρει κατευθείαν στην τσέπη του».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια «ροκανίζει» τα νοικοκυριά και αναφέρθηκε σε μία σειρά μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για την καταπολέμησή της.

«Ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ, είναι στα 880 και έχουμε δεσμευτεί ότι θα πάμε στα 950 ευρώ», είπε.

Τέλος, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι αναγνωρίζει ότι η χώρα δεν έχει γίνει παράδεισος, καθώς υπάρχουν πολλές οικογένειες που δυσκολεύονται οικονομικά, ενώ συμπλήρωσε ότι «δεν είμαι διατεθειμένος να δεχτώ στο όνομα όποιου αντιπολιτευτικού λόγου ότι η Ελλάδα δήθεν έχει γίνει Αφρική και ότι πάμε με την όπισθεν».