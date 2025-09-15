Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ανέφερε ότι το Ισραήλ επιχειρεί να καταστήσει την πόλη της Γάζας ακατοίκητη, χρησιμοποιώντας μη συμβατικά όπλα.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε έχει επίσης τονίσει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. «Το Ισραήλ βομβαρδίζει χρησιμοποιώντας μη συμβατικά όπλα», δήλωσε η Αλμπανέζε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Προσπαθεί να εκκενώσει βίαια τους Παλαιστίνιους. Γιατί; Αυτή είναι η τελευταία περιοχή της Γάζας που πρέπει να καταστεί ακατοίκητη πριν προχωρήσει στην εθνοκάθαρση αυτής της περιοχής», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου για την οριστική ήττα της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς και ότι έχει προειδοποιήσει τους πολίτες να κατευθυνθούν νότια προς μια καθορισμένη «ανθρωπιστική ζώνη».

Παράλληλα τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το πρωί της Δευτέρας στη Γάζα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera. Από αυτούς, οι 25 σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας, όπου το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του με στόχο την κατάληψη της, όπως έχει ανακοινώσει.