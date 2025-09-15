Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών του αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μια 36χρονη Ελληνίδα τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 34χρονο Τούρκο, οδηγό φορτηγού.

Και οι δύο εμπλεκόμενοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η κράτησή τους αποφασίστηκε κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της αστυνομίας και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Οι κατηγορίες που βαραίνουν τη γυναίκα αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Από την άλλη πλευρά, ο 34χρονος άνδρας κατηγορείται για παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία.

Οι συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε εντός του φορτηγού που οδηγούσε ο τραυματισμένος άνδρας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, αν και συνεχίζει να δέχεται ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο.