Μία 18χρονη με τον σύντροφό της έκλεισαν ραντεβού μέσω Instagram στον πρώην της και ξυλοκόπησαν τόσο εκείνον όσο και τον πατέρα του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται πως μιλούσαν μέσα από ψεύτικο προφίλ στα social media, έκλεισαν ραντεβού και ο 20χρονος ζήτησε από τον πατέρα του να τον πάει στο σημείο. Όταν έφθασαν σε πάρκινγκ γηπέδου, τότε είδαν την 18χρονη, τον νυν σύντροφό της και την παρέα της. Όλοι άρχισαν να τους επιτίθενται.

Όπως καταγγέλλει ο 20χρονος, δεν σταματούσαν να τον χτυπούν όσο βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος .

Πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν στο «Παπανικολάου» για τις πρώτες βοήθειες.

Αν και η 18χρονη αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, το δικαστήριο της επέβαλλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη.