Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη έξω από νυχτερινό μαγαζί. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μια 36χρονη μαχαίρωσε στην πλάτη, έπειτα από διαπληκτισμό, έναν Τούρκο οδηγό νταλίκας. Ο οδηγός έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται η δημόσια ραδιοτηλεόραση, η 36χρονη μαχαίρωσε πισώπλατα τον 34χρονο Τούρκο έξω από νυχτερινό μαγαζί αλλά και μέσα στην καμπίνα του φορτηγού του. Συμφωνα με τους αστυνομικούς η 36χρονη ήταν μεθυσμένη. Υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν και υπό την επιρροή ναρκωτικών ουσιών.

Η 36χρονη στα πρώτα λόγια της στους αστυνομικούς είπε ότι ένιωσε ότι απειλείται η ζωή της και για αυτό έβγαλε μαχαίρι. Τα δύο άτομα παραμένουν φρουρούμενα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και θα δώσουν κατάθεση στην αστυνομία όταν συνέλθουν.