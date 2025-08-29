Ένα αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όταν ένας 57χρονος άνδρας φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά, με αιχμηρό αντικείμενο, έναν 54χρονο κατά τη διάρκεια έντονου καβγά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πηγές αναφέρουν ότι έχει υποστεί τραύμα στην κοιλιακή χώρα, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή του.

Σύλληψη υπόπτου και προανάκριση

Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη επιτόπου από αστυνομικούς, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης. Όπως επισημαίνεται, «μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια που οδήγησαν στη μεταξύ τους αντιπαράθεση».

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων – Μενεμένης, το οποίο συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να διαλευκάνει τα ακριβή περιστατικά που οδήγησαν στο συμβάν.