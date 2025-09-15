Αγρότες της Θεσσαλίας ετοιμάζονται να βγάλουν τα τρακτέρ τους στον Ε-65 την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη 2025, σε μια κινητοποίηση που σηματοδοτεί την κλιμάκωση των διεκδικήσεών τους. Μετά από πανθεσσαλική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας, οι εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών από τους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, αποφάσισαν να στείλουν ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα της παραγωγής, των αποζημιώσεων και της προστασίας από φυσικές καταστροφές.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου κάνουν λόγο για αδιέξοδο, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής – σε καύσιμα, λιπάσματα και ενέργεια – συνδυάζεται με τις χαμηλές τιμές που λαμβάνουν για τα προϊόντα τους. Παράλληλα, τονίζουν ότι μένουν απροστάτευτοι απέναντι σε φυσικές καταστροφές, ζητώντας αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνονται πλήρως για τις ζημιές.

Στο επόμενο διάστημα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι προγραμματίζουν συνελεύσεις σε χωριά των τεσσάρων νομών για την καλύτερη προετοιμασία της κινητοποίησης. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση για μπλόκο στον Ε-65 αποτελεί συνέχεια των καλοκαιρινών δράσεων και «προειδοποιητικό μήνυμα» προς την κυβέρνηση, με σαφή διάθεση κλιμάκωσης αν δεν υπάρξει ανταπόκριση.

Τι ζητούν οι αγρότες

Οι αγρότες με τον συντονισμένο τους αγώνα διεκδικούν:

– Αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού κτηνοτροφικού εισοδήματος λόγω μειωμένης παραγωγής και χαμηλών τιμών.

– Αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών σε παραγωγή και κεφάλαιο.

– Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτονται όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι και νόσοι σε όλα τα στάδια, με πλήρη αποζημίωση.

– Μέτρα μείωσης κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 0,07 ευρώ/kWh, επιδότηση λιπασμάτων/αγροεφοδίων/ ζωοτροφών.

– Εγγυημένες τιμές παραγωγού και ταυτόχρονα προσιτές τιμές στον καταναλωτή.

– Έργα υποδομής και προληπτικά μέτρα για προστασία από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους.

– Σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική γεωργική/κτηνοτροφική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.

– Να δοθούν οι επιδοτήσεις σε όλους τους δικαιούχους αγρότες, ανεξάρτητα από το αν τα χωράφια που δηλώνουν διαθέτουν ή όχι ΑΤAK.

– Κατάργηση των ΚΥΔ. Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται δωρεάν από κρατικές υπηρεσίες με προσλήψεις.

– Αυστηρό έλεγχο «ελληνοποιήσεων» και στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

– Άμεση αύξηση των αγροτικών συντάξεων.