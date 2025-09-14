Μία προκλητική ανακοίνωση, ως αντίδραση στις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάνει υποδείξεις με αυστηρό ύφος στις ελληνικές Αρχές, προκειμένου να αποφεύγονται «πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Σχετικά με ορισμένα γεγονότα που διεξήχθησαν και δηλώσεις που έγιναν στις 14 Σεπτεμβρίου 2025 στην Ελλάδα. Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις που έκαναν οι ελληνικές αρχές με το πρόσχημα της δήθεν επετείου αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα συμμετείχε σε προσπάθειες εισβολής και κατοχής της Ανατολίας.

Τέτοιες παρατηρήσεις έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και με τις προσπάθειες για την ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απόσχουν από το να ενεργούν με εσωτερικά πολιτικά κίνητρα και από το να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».