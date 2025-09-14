Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμη του Έβρου, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, με στόχο να περιοριστεί η φωτιά πριν επεκταθεί.