Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13/9/2025 σε αποθήκη της βιομηχανίας «Παλαμήδης Ανοξείδωτα» στην περιοχή Καλυφτάκη της Κηφισιάς.

Η άμεση και ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς. Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα την εστία.

​Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων. Παράλληλα, η τροχαία έχει αποκαταστήσει την κυκλοφορία στο σημείο.