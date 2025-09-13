Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 13/9/2025 σε δασική έκταση στις πλαγιές του Ερυμάνθου, κοντά στην κορυφογραμμή πάνω από τη Σπαρτουλιά, προς Αγία Κυριακή, στην Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων. Από αέρος συνδράμει ελικόπτερο. Η περιοχή είναι δύσβατη, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Η πυρκαγιά ξέσπασε ελάχιστα μέτρα από μέτωπο που υπήρχε στην ίδια περιοχή λίγο καιρό πριν, σύμφωνα με το patrisnews.com.