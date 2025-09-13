Ένας εισαγγελέας στην Τουρκία διέταξε την προφυλάκιση 48 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου του δημοτικού διαμερίσματος Μπαΐραμπασα στην Κωνσταντινούπολη, που ανήκει στην αντιπολίτευση.

Οι προφυλακίσεις έγιναν στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας έρευνας για τη διαφθορά, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Η αστυνομία πραγματοποίησε νωρίς το πρωί επιχειρήσεις σε 72 τοποθεσίες προκειμένου να κατασχέσει έγγραφα, αλλά και να συλλάβει υπόπτους με κατηγορίες που σχετίζονται με υπεξαίρεση δωροδοκία κι άλλες εγκληματικές πράξεις, σύμφωνα με το TRT Haber.

Σε μία ανάρτησή του στο X, ο δήμαρχος του Μπαΐραμπασα, Χασάν Μουτλού από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) που είναι το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και χαρακτήρισε την έρευνα “μία πολιτική επιχείρηση που στηρίζεται σε αβάσιμη συκοφαντία”.

Οι προφυλακίσεις έγιναν στο πλαίσιο της επιχείρησης καταστολής κατά του CHP που διεξάγεται εδώ και περίπου έναν χρόνο, σε δήμους που ελέγχονται από την αντιπολίτευση, καθώς εκατοντάδες μέλη του αναφερόμενου κόμματος έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί.