Μία μεταγραφή η οποία ολοκληρώθηκε την τελευταία στιγμή, δίχως να αποτελεί δημοσιογραφικό κλισέ, σε σημείο που μπορεί οι Θεσσαλονικείς να μην προλάβαιναν την προθεσμία!

Ο Γάλλος επιθετικός δεν υπέγραψε απλά στην τελευταία μέρα των μεταγραφών.

Το deal ολοκληρώθηκε… στο νήμα και συγκεκριμένα έξι λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, με τις ανακοινώσεις να έρχονται λίγα λεπτά αργότερα.

Μία λεπτομέρεια την οποία έκανε γνωστή και ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, με ανάρτηση στα social media.