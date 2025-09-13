Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, υπογραμμίζοντας ότι οι συνεχείς κυβερνητικές ανατροπές έχουν εγκλωβίσει τη χώρα σε μια παρατεταμένη μάχη για τον περιορισμό του αυξανόμενου δημοσίου χρέους της.

Ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας σε A+ από AA-, τοποθετώντας την μια βαθμίδα χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και στο ίδιο επίπεδο με το Βέλγιο. Μεταξύ των μεγαλύτερων εκδοτών κρατικού χρέους, η αξιολόγηση της Γαλλίας από την Fitch είναι πλέον η χαμηλότερη, 6 επίπεδα πάνω από το επίπεδο junk.

“Το αυξανόμενο δημόσιο χρέος της Γαλλίας περιορίζει την δυνατότητά της να αντιμετωπίσει νέα σοκ χωρίς να επιδεινωθούν περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά της”, αναφέρει ο οίκος στην έκθεσή του.

Η υποβάθμιση ήρθε στο τέλος μιας δραματικής εβδομάδας για τη Γαλλία που ξεκίνησε με την κατάρρευση μιας ακόμη κυβέρνησης, μετά την απόρριψη των σχεδίων Μπαϊρού για τον περιορισμό του δημόσιου ελλείμματος της χώρας – που είναι το υψηλότερο στη ζώνη του ευρώ – από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, που ανέλαβε πρωθυπουργός την Τετάρτη με εντολή του προέδρου Μακρόν, ξεκινά διαβουλεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιδιώκοντας μια συμφωνία για τον Κρατικό Προϋπολογισμό προτού ορίσει τη νέα του κυβέρνηση.

Ο νέος πρωθυπουργός υποσχέθηκε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον Προϋπολογισμό, και επί της ουσίας, μετά την απόρριψη του σχεδίου της κυβέρνησης Μπαϊρού, για ισχυρή μείωση του ελλείμματος στο 4,6% του ΑΕΠ το 2026 από 5,4% όπου αναμένεται να κλείσει φέτος.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι βουλευτές δεν επιδεικνύουν διάθεση για συμβιβασμούς. Ένα μέρος του πολιτικού συστήματος ζητά την επανάληψη των πρόωρων βουλευτικών εκλογών του 2024 που χώρισαν το κοινοβούλιο σε τρία αντίπαλα μπλοκ τα οποία δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν για υμφωνήσουν σε οικονομικά νομοσχέδια. Κάποιοι πολιτικοί, εξάλλου, συμπεριλαμβανομένης της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς, ζητούν την παραίτηση του Μακρόν πριν από το τέλος της θητείας του το 2027 – κάτι που ο ίδιος αποκλείει κατηγορηματικά.

Η Fitch επισήμανε στην έκθεσή της πως η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού που δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από το γαλλικό κοινοβούλιο “καταδεικνύει τον αυξημένο κατακερματισμό και την πόλωση της εγχώριας πολιτικής σκηνής”. “Από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στα μέσα του 2024, η Γαλλία έχει αλλάξει τρεις φορές κυβέρνηση. Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει την ικανότητα του πολιτικού συστήματος να επιτύχει ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση και καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως είχε θέσει ως στόχο η απερχόμενη κυβέρνηση” ανέφερε, προσθέτοντας ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας θα παραμείνει άνω του 5% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2027.

Σχολιάζοντας την έκθεση στο X, ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ αναγνώρισε την υποβάθμιση. Τόνισε ωστόσο ότι “ο νέος πρωθυπουργός έχει ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο, με σκοπό την έγκριση προϋπολογισμού για το έθνος και τη συνέχιση των προσπαθειών για την αποκατάσταση των δημοσίων οικονομικών μας”.

Η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα της Γαλλίας έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών τους τελευταίους 18 μήνες, πυροδοτώντας πωλήσεις στα περιουσιακά στοιχεία της χώρας.

Το 10ετές ομόλογο του γαλλικού δημοσίου έχει μία από τις υψηλότερες αποδόσεις στην Ευρωζώνη, παρόμοια με της Λιθουανίας, της Σλοβακίας και της Ιταλίας. Το ασφάλιστρο που καταβάλλουν έναντι των γερμανικών ομολόγων έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που ο Μακρόν προκήρυξε εκλογές πέρυσι, ένα σημάδι ασθενέστερης ζήτησης από τους επενδυτές.

Πηγή: Bloomberg