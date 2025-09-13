Ο CEO της Skoda, Κλάους Τσέλμερ, τόνισε ότι η εταιρεία παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στην Ευρώπη, όπου κατέχει την τρίτη θέση, όμως η εξάρτηση από μία μόνο ήπειρο εγκυμονεί κινδύνους. Έχοντας διδαχθεί από την υπερεξάρτηση άλλων κατασκευαστών από τις ΗΠΑ ή την Κίνα, η Skoda επιδιώκει να αναπτύξει μια δεύτερη βάση στην Ινδία. Το σχέδιο προβλέπει την πλήρη τοπική προσαρμογή της πλατφόρμας CMP21, που προέρχεται από την Κίνα, ώστε να στηρίξει την παραγωγή ηλεκτρικών και πιθανόν άλλων τύπων οχημάτων.

Η εταιρεία δεν σκοπεύει να εισάγει έτοιμα ευρωπαϊκά μοντέλα, όπως το Epic, αλλά να δημιουργήσει ηλεκτρικά που θα σχεδιαστούν για την ινδική αγορά και θα κατασκευάζονται εκεί. Παρά το ότι το ηλεκτρικό SUV Enyaq δοκιμάστηκε στην Ινδία με θετικά αποτελέσματα, ο Τσέλμερ υπογράμμισε πως «το μεγάλο παιχνίδι» στα EVs θα ξεκινήσει όταν η CMP21 τοπικοποιηθεί πλήρως, με εξαρτήματα και παραγωγή αποκλειστικά στην Ινδία. Εξετάζεται επίσης η κυκλοφορία ενός μικρότερου ηλεκτρικού για συμμόρφωση με τα όρια CO2.

Η Skoda εμφανίζεται ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα του India 2.0 Project. Με το SUV Kylaq, οι πωλήσεις έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική αποδίδει. Το project, που ανακοινώθηκε το 2018, προέβλεπε επένδυση 1 δισ. ευρώ και ηγείται της ανάπτυξης του ομίλου VW στην Ινδία, που περιλαμβάνει πέντε μάρκες: Skoda, Volkswagen, Audi, Porsche και Lamborghini.

Οι πρόσφατες μειώσεις στον φόρο GST χαιρετίστηκαν από τη Skoda ως κίνηση που θα τονώσει την αγορά, ειδικά στα πιο προσιτά μοντέλα, όπου η εταιρεία έχει έντονη παρουσία. Ο Τσέλμερ επισήμανε πάντως ότι το μέτρο ευνοεί ολόκληρη τη βιομηχανία, κάτι που αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό.