Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν τεθεί σε παύση και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι παρεμποδίζουν μια διαδικασία στην οποία, όπως δήλωσε, η Μόσχα παραμένει ανοιχτή.

«Τα κανάλια επικοινωνίας είναι σε λειτουργία. Οι διαπραγματευτές μας έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω αυτών των καναλιών. Ωστόσο, προς το παρόν, είναι πιθανώς πιο ακριβές να πούμε ότι υπάρχει παύση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Η ρωσική πλευρά παραμένει έτοιμη να ακολουθήσει την οδό του ειρηνικού διαλόγου. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι παρεμποδίζουν αυτό είναι πράγματι αλήθεια», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι η ανησυχία της Ευρώπης για τις στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία οφείλεται σε «συναισθηματική υπερφόρτωση»

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι οι ανησυχίες της Ευρώπης σχετικά με τις στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας που ξεκίνησαν την Παρασκευή βασίζονταν σε υπερβολικά συναισθήματα και εχθρότητα προς τη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης υφίστανται «συναισθηματική υπερφόρτωση» και ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για αυτές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι οι δύο χώρες είχαν ξεκινήσει την κοινή στρατιωτική άσκηση «Zapad» στα σύνορα του ΝΑΤΟ και ότι αυτή θα περιελάμβανε ασκήσεις και στις δύο χώρες, καθώς και στη Βαλτική Θάλασσα και στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Πηγή: Reuters