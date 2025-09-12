Εκτός πλάνων του Ρουί Βιτόρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Κηφισιά τέθηκε ο Τετέ. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θα προφυλαχθεί από τον προπονητή του Παναθηναϊκού ενόψει του ντέρμπι “αιωνίων”.

Το πρόβλημα του Τετέ δεν προκαλεί ανησυχία στο «πράσινο στρατόπεδο», καθώς ο παίκτης αναμένεται από τη Δευτέρα να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έκαναν ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.