Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πηγή ανησυχίας, καθώς η απόφαση του ΟΑΚΑ να αρνηθεί τη φιλοξενία του αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΟΚ φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για τη διαθεσιμότητα του Σταδίου ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του «τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ΟΑΚΑ επικαλέστηκε «επισκευαστικές εργασίες που δεν επιτρέπουν ασφαλείς συνθήκες διεξαγωγής αγώνα», γεγονός που γεννά αμφιβολίες για το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμο το γήπεδο στις 2 Οκτωβρίου, όταν ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τους Go Ahead Eagles για το Europa League.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις μία ημέρα πριν, το ΟΑΚΑ είχε εμφανιστεί θετικό στο ενδεχόμενο να φιλοξενήσει τον αγώνα Κηφισιά – Παναθηναϊκός, εφόσον υπήρχε συμφωνία των δύο πλευρών. Η ξαφνική αλλαγή στάσης φέρνει εύλογα ερωτήματα και αυξάνει την αβεβαιότητα στο «πράσινο στρατόπεδο»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη σε επαφές με τη διοίκηση του Σταδίου, επιδιώκοντας να ξεκαθαρίσει άμεσα η κατάσταση, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στο πλάνο εργασιών που έχει συμφωνηθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα στο Τριφύλλι ενόψει των ευρωπαϊκών του αναμετρήσεων.