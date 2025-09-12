Φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, σε απορριμματοφόρο που κινούνταν σε κεντρικό δρόμο της πόλης της Κέρκυρας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της Φωτιάς. Ευτυχώς, ο οδηγός και ο συνοδηγός του οχήματος κατάφεραν να βγουν εγκαίρως, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους.

Το απορριμματοφόρο καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Τα ακριβή αίτια της Φωτιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Δείτε εδώ το βίντεο με το απορριμματοφόρο: