Συμπλοκή ξέσπασε σε μια αγρυπνία για τον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του συμμάχου του Τραμπ.

Η αναστάτωση προκλήθηκε σε μία αγρυπνία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, καθώς ένας οδηγός πέρασε με το ηλεκτρικό του ποδήλατο ανάμεσά τους, προκειμένου να διαλύσει το πλήθος, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του.

Ένας δημοσιογράφος του Idaho News 6 ανέφερε ότι ένας άνδρας που περνούσε από το σημείο φώναξε μια βρισιά πριν ξεσπάσει ο καβγάς.

Η αγρυπνία οργανώθηκε από το Ίδρυμα Ελευθερίας του Αϊντάχο για να «τιμήσει τη ζωή και την κληρονομιά του Τσάρλι Κερκ, ενός ατρόμητου πατριώτη και ανθρώπου του Θεού που μας άφησε βίαια πολύ νωρίς».

Οι παρευρισκόμενοι στην αγρυπνία έριξαν κάτω τον άνδρα, κλωτσώντας τον και γρονθοκοπώντας τον εξαγριωμένοι, φωνάζοντας «ΗΠΑ – ΗΠΑ».

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή τελικά παρενέβησαν και οδήγησαν τον άνδρα σε ασφαλές μέρος.

Στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που χαρακτηρίζεται «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που χαρακτηρίζει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Αξιωματούχοι του FBI στο γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι δεν διευκρίνισαν ότι το άτομο της φωτογραφίας είναι ο φερόμενος δράστης που πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ.Ανακτήθηκε το όπλο του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Δημοσίευσαν δύο φωτογραφίες κάποιου που φορά παντελόνι, μαύρο πουκάμισο με μακριά μανίκια, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Το FBI απευθύνει έκκληση για «τη βοήθεια του κοινού στην αναγνώριση αυτού του ατόμου που ενδιαφέρει τους ερευνητές σε σχέση με τη δολοφονία», τόνισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου δράστη. Πρόσθεσαν ότι «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή».