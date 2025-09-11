Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων στον υπεραστικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, καθώς και σε ορισμένα τοπικά και προαστιακά δρομολόγια του δικτύου επέρχονται από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής «ΟΣΕ- Σιδηρόδρομοι Ελλάδος», καθώς και των περιορισμών στην κυκλοφορία ως αποτέλεσμα των παραπάνω έργων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, αναστέλλονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity 52,53,54 και 55 στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, θα πραγματοποιούνται δύο ζεύγη δρομολογίων ανά κατεύθυνση ως εξής:

– Από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες Intercity 50 στις 06:58 και Intercity 56 στις 17:58.

– Από την Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα, θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες Intercity 51 στις 05:55 και Intercity 57 στις 16:49.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, επέρχονται επίσης ορισμένες τροποποιήσεις δρομολογίων και στα ακόλουθα τμήματα του δικτύου.

– Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη

– Θεσσαλονίκη-Έδεσσα/Φλώρινα-Θεσσαλονίκη

– Αθήνα-Λειανοκλάδι-Αθήνα

– Λάρισα-Βόλος-Λάρισα

– Λειανοκλάδι-Λαμία-Στυλίδα-Τιθορέα

– Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα-Παλαιοφάρσαλος

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια των ανωτέρω γραμμών που τροποποιούνται από τις 15.09.2025, θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr

Για τους επιβάτες που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια δρομολογίων που καταργούνται ή τροποποιούνται, ισχύουν τα ακόλουθα:

Για τα εισιτήρια

• Στα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και το αντίτιμο των οποίων έχει καταβληθεί με μετρητά, η πληρωμή της αποζημίωσης γίνεται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

• Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

– Να στείλουν αίτημα στην Hellenic Train μέσω της φόρμας επικοινωνίας και υποδείξεων (https://www.hellenictrain.gr/forma-epikoinonias-upodeixeon) με τον αριθμό του εισιτηρίου, εάν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία εάν είναι εκδοτηρίου. Το αντίτιμο θα επιστραφεί στην κάρτα μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η αγορά.

– Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ενεργό εκδοτήριο για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

• Τέλος, οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν χωρίς χρέωση το εισιτήριο τους, δηλαδή την ημερομηνία και ώρα ταξιδιού (για την ίδια διαδρομή) και να εξυπηρετηθούν με άλλο δρομολόγιο.

Εγγεγραμμένοι χρήστες

Οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή της Hellenic Train χρήστες μπορούν να αλλάξουν ημερομηνία και ώρα ταξιδιού και να εξυπηρετηθούν με άλλο δρομολόγιο, πραγματοποιώντας τις σχετικές μεταβολές μόνοι τους και χωρίς χρέωση. Η σχετική δυνατότητα παρέχεται στην ενότητα διαχείρισης εισιτηρίων στο μενού «Τα Ταξίδια μου».

Υπενθυμίζεται ότι, πληροφορίες για την εκτέλεση των δρομολογίων θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr και στην ενότητα «Πληροφορίες Ταξιδιού».

“Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και σημειώνει ότι οι αλλαγές είναι προσωρινές, τα οφέλη από τα έργα μόνιμα. Η Hellenic Train παραμένει πιστή στο όραμά της που είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και άνετος σιδηρόδρομος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της χώρας” επισημαίνεται στην ανακοίνωσή της .