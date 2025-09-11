Σημαντικό ρόλο έπαιξε η ομάδα ΔΙΑΣ συνοδεύοντας μια επίτοκος γυναίκα που βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση να φτάσει έγκαιρα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανήρτησε βίντεο στο X (πρώην twitter) όπου διαδραματίζεται η προσπάθεια της ομάδας των αστυνομικών να δίνουν οδηγίες στον οδηγό του αμαξιου που βρισκόταν η γυναίκα και να ανοίγουν τον δρόμο για να περάσει, μεταφέροντας την με ασφάλεια μέσα σε 15 λεπτά στο Γενικο Κρατικό Νίκαιας όπου παραδόθηκε στην φροντίδα των γιατρων.

«Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά.

Μια γυναίκα επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση, στο τιμόνι ο σύζυγός της, και ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Το όχημα εντοπίστηκε άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Αμέσου Δράσεως, η οποία ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο.

Μέσα σε μόλις 15 λεπτά — με ασφάλεια και ταχύτητα — η συνοδεία ολοκληρώθηκε και η επίτοκος παραδόθηκε στους γιατρούς», αναφέρεται στο μήνυμα της Αστυνομίας που συνοδεύει το βίντεο.