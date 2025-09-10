Η πρώην Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντα της προέδρου της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά την ομιλία της στην τελετή ανάληψης, υπογράμμισε ότι η τρέχουσα σύνοδος «δεν είναι μια συνηθισμένη σύνοδος», επισημαίνοντας πως ο Οργανισμός βρίσκεται εν μέσω πρωτοφανών πολιτικών και οικονομικών πιέσεων.

Η κ. Μπέρμποκ αναφέρθηκε στη σημασία της ορκωμοσίας στη Χάρτα του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι αυτή «μας θυμίζει τι μπορεί να πετύχει ο κόσμος μαζί». Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, κάνοντας ειδική μνεία στις κρίσεις σε Γάζα, Ουκρανία, Σουδάν και Αϊτή. «Βλέπουμε πόσες φορές αποτύχαμε να ανταποκριθούμε στις υποσχέσεις του ΟΗΕ», τόνισε η ίδια, εκφράζοντας την επιθυμία της η 80ή σύνοδος «να δείξει σε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους γιατί τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να έχουν σημασία».

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο, η Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε: «Θα είναι εύκολο αυτό; Σίγουρα όχι, αλλά είμαι πεπεισμένη ότι χρειαζόμαστε τα Ηνωμένα Έθνη περισσότερο από ποτέ».

Στόχοι και Προτεραιότητες της Νέας Προεδρίας

Η νέα πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ξεκαθάρισε πως το βασικό σύνθημα της φετινής συνόδου είναι «We are better together – Είμαστε καλύτεροι ενωμένοι». Δεσμεύτηκε μάλιστα να λειτουργήσει «ως αμερόληπτη, αλλά παθιασμένη υπερασπιστής των Ηνωμένων Εθνών, πάντα καθοδηγούμενη από τη Χάρτα».

Σε απαντήσεις της προς τους δημοσιογράφους, η κ. Μπέρμποκ χαρακτήρισε ως «ανησυχητική» την επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ και έστειλε μήνυμα για μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Υπογράμμισε ότι «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών-μελών πρέπει να γίνονται σεβαστές».

Όσον αφορά στην κατάσταση στη Γάζα, η προεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ζητά άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους αμάχους και απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Διαδικαστικά Θέματα και Συμμετοχή Αντιπροσωπειών

Σχετικά με τη συμμετοχή του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, μέσω βίντεο στη συνέλευση, η κ. Μπέρμποκ διευκρίνισε ότι, βάσει της συμφωνίας έδρας με τις ΗΠΑ, η χώρα υποδοχής «οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε όλες τις αντιπροσωπείες, όπως γίνεται εδώ και οκτώ δεκαετίες».

