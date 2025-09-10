Απειλές κατά της ζωής τους, παρενοχλήσεις και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς δέχτηκαν οι σουηδοί διεθνείς μετά την ήττα-σοκ που υπέστησαν από το Κόσοβο με 2-0.

Σύμφωνα με το Fotbollskanalen, πολλοί παίκτες και προπονητές δέχτηκαν απειλές και μηνύματα μίσους. Ως εκ τούτου η σουηδική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (SvFF) επέλεξε να υποβάλει αναφορά στην αστυνομία για μια σειρά εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων παράνομων απειλών και παρενόχλησης.

«Υπάρχουν πολλοί που ξεπερνούν τα όρια αλλά δεν τιμωρούνται όλοι αυτόματα. Είναι αυτοί που έχουν διάθεση για αγένεια και αυτοί που εκτοξεύουν απειλές και παρενοχλούν. Αυτά είναι τα σχόλια που εξετάζουμε τώρα και τα οποία θα αναφέρουμε στην αστυνομία. Είναι πολύ πάνω από τα όρια. Είναι ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες και προπονητές νοιώθουν την υποστήριξή μας», λέει ο διευθυντής ασφαλείας της SvFF, Μάρτιν Φρέντμαν.

Ενας από τους παίκτες κατήγγειλε πως έπεσε θύμα ρατσισμού. «Φυσικά θα το εξετάσουμε και θα το προωθήσουμε περαιτέρω. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει επίσης να αναφέρεται. Φυσικά λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τον ρατσισμό και την υποκίνηση κατά εθνοτικών ομάδων», πρόσθεσε ο Φρέντμαν.