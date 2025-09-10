Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στον αγιασμό που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ στο Μέγαρο Μαξίμου

Ακολούθως, στις 11:00, ο Πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Doug Burgum. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών επαφών και συνομιλιών, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.