Κεφάλια χοίρων βρέθηκαν το πρωί μπροστά σε τζαμιά στο Παρίσι και σε προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ο αρχηγός της αστυνομίας Λοράν Νουνέζ, καταγγέλλοντας τις ενέργειες αυτές ως «απεχθείς πράξεις».

Ce matin tôt, des têtes de cochon ont été découvertes sur la voie publique devant l’entrée de plusieurs mosquées de l’agglomération. Une enquête a immédiatement été ouverte. Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes abjects. pic.twitter.com/h08ufL97pj — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) September 9, 2025

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, τα κεφάλια εντοπίστηκαν σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, στo Σηκουάνα-Σεν-Ντενί και στο Ο-ντε-Σεν

«Άρχισε αμέσως έρευνα», πρόσθεσε ο αρχηγός της Aστυνομίας διαβεβαιώνοντας πως «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να βρεθούν οι δράστες αυτών των απεχθών πράξεων».

«Απύθμενη δειλία

«Εκφράζω όλη την υποστήριξή μου προς τους υπευθύνους και τους πιστούς των τζαμιών που επλήγησαν απ’ αυτές τις αφόρητες προκλήσεις. Το να επιτίθεται κάποιος σε χώρους λατρείας αποτελεί απύθμενη δειλία», έγραψε στο X ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.