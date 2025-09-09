Κανονικά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία που ακολούθησε τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ, η οποία σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν τις 00:30, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αττικής και Εύβοιας, κοντά στα Στύρα Ευβοίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλη Καραστάθη, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σεισμική δραστηριότητα παρουσιάζει «ήπιο χαρακτήρα» με αρκετούς μικρούς μετασεισμούς και περιορισμένο αριθμό δονήσεων. Ειδικά, όπως ανέφερε ο κ. Καραστάθης, «η ακολουθία βαίνει μέχρι στιγμής αρκετά φυσιολογικά», τονίζοντας ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις έντονης μετασεισμικής δραστηριότητας.

Ανάγκη για στατιστική αξιολόγηση

Παρόλα αυτά, ο περιορισμένος αριθμός μετασεισμών καθιστά επισφαλή την άμεση εκτίμηση για το κατά πόσο ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ αποτελεί το κύριο γεγονός. Όπως επισήμανε, «αυτός ο περιορισμένος αριθμός μετασεισμών δεν επιτρέπει ακόμη μία απολύτως αξιόπιστη στατιστική αξιολόγηση», κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται η πάροδος ορισμένου χρόνου και η καταγραφή περισσότερων μετασεισμών για ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί περίπου 30 μετασεισμοί, εκ των οποίων 14 με μέγεθος μεγαλύτερο των 2 Ρίχτερ. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός καταγράφηκε στα 2,8 Ρίχτερ, καταδεικνύοντας τη σχετική ηπιότητα της σεισμικής ακολουθίας.

Ιστορικό σεισμικότητας και συστάσεις

Ο κ. Καραστάθης υπογράμμισε τον σχετικά «ήπιο χαρακτήρα» της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει ιστορικό μεγάλων και καταστροφικών σεισμών. «Η περιοχή είναι ήπιας σεισμικότητας, χωρίς ιστορικό μεγάλων και καταστροφικών σεισμών… Άρα, είμαστε αισιόδοξοι» ανέφερε χαρακτηριστικά, διατηρώντας ωστόσο μια επιφύλαξη έως ότου συγκεντρωθούν επαρκή δεδομένα για μια ασφαλή αξιολόγηση.

Παράλληλα, απηύθυνε σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν σε κατάσταση εγρήγορσης τα πρώτα 24ωρα μετά τη δόνηση και να τηρούν με σχολαστικότητα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας για τους σεισμούς. *«Να βρίσκονται σε μια κατάσταση προσοχής και να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης από τους σεισμούς»*, επεσήμανε, υπενθυμίζοντας την τήρηση των οδηγών προστασίας.

Ολοκληρώνοντας, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εκτίμησε πως «τις επόμενες ώρες και μέρες, με την καταγραφή επιπλέον μετασεισμικής δραστηριότητας, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία που θα επιτρέψουν την αξιόπιστη στατιστική αξιολόγηση της συρροής».