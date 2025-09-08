Τι δουλειά έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Μίκαελ Λάουντρουπ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ;

Απλά οι δύο θρύλοι, ο πρώτος του ελληνικού μπάσκετ (που διαπρέπει αυτές τις μέρες με την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ κάνοντας πράγματα και θαύματα) και ο δεύτερος του δανέζικου ποδοσφαίρου, είχαν την τιμητική τους στις προτιμήσεις αρκετών φίλων της Ελλάδας και της Δανίας που ήρθαν στο Φαληρικό γήπεδο για τον αγώνα των δύο χωρών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μάλιστα κάποιοι Έλληνες φόραγαν τη φανέλα του Γιάννη από την Εθνική, και κάποιοι τη φανέλα του στους Μπάκς, ενώ οι Δανοί είχαν την κλασσική εμφάνιση της Εθνικής με το νούμερο 10 στην πλάτη, αυτό που φορούσε βασικά στη Μπαρτσελόνα καθώς τότε στη Δανία το 10άρι το είχε ο Ελκιερ.

Μάλιστα υπήρχαν σημεία συνάντησης όπου Έλληνες και Δανοί αντάλλασσαν απόψεις και ενδεχομένως έκαναν και τα προγνωστικά τους. Οσον αφορά τους φίλους των Δανών πολλοί εξ΄ αυτών ήταν κατακόκκινοι καθώς όπως έλεγαν απόλαυσαν για αρκετές ώρες τον ελληνικό ήλιο και τη θάλασσα, σε μια ιδιαίτερα καλοκαιρινή μέρα.

Στο γήπεδο ένας πρωτοφανής χαμός με πάνω από 35.000 κόσμο καθώς δεν έπεφτε καρφίτσα, τρομερός παλμός και χαμός στην ανάκρουση του Εθνικού μας ύμνου.

Η Εθνική έχει κερδίσει και πάλι τον κόσμο και στις εικόνες που σας μεταφέρουν τα Nea.gr μπορείτε να δείτε αυτά που περιγράφουμε. Μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα, τα βαγόνια του τράμ και του ηλεκτρικού κατάμεστα, ενώ οι φίλαθλοι διασκέδαζαν και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου σε events κάποιων εταιριών.

Οικογένειες με παιδιά, κατέκλυσαν το γήπεδο, με τους πιτσιρικάδες και τις πιτσιρίκες ντυμένους στα γαλανόλευκα για το μεγάλο ραντεβού.