Το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου 1.300 καθολικοί πιστοί ΛΟΑΤΚΙ+ από 30 χώρες, μαζί με ιερείς, μοναχές, συγγενείς και υποστηρικτές, διέβησαν την Αγία Πύλη της βασιλικής του Αγίου Πέτρου, συμμετέχοντας για πρώτη φορά δημόσια σε ιωηβηλαίο προσκύνημα. Πρόκειται για ένα γεγονός χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας, που σηματοδοτεί ένα βήμα ορατότητας και αποδοχής για μια κοινότητα που επί δεκαετίες βίωνε αποκλεισμό.

Η πρωτοβουλία, οργανωμένη από την ιταλική ένωση La Tenda di Gionata και δεκάδες άλλες, εγκρίθηκε διακριτικά από το Βατικανό. Αν και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δεν δέχθηκε τους προσκυνητές, έδωσε την έγκρισή του, συνεχίζοντας τη γραμμή ανοίγματος που εγκαινίασε ο προκάτοχός του, Φραγκίσκος. Ο ιησουίτης Τζέιμς Μάρτιν, κεντρική φιγούρα στην προώθηση της ένταξης των ΛΟΑΤΚΙ+ καθολικών, δήλωσε συγκινημένος από το «μήνυμα αποδοχής και αγάπης» που έλαβε από τον Πάπα.

Η αντίθεση με το παρελθόν είναι εμφανής: το 2000 ο Ιωάννης Παύλος Β΄ είχε καταδικάσει το World Pride στη Ρώμη, ενώ το 1998 ο ποιητής Αλφρέντο Ορμάντο αυτοπυρπολήθηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου καταγγέλλοντας τον στιγματισμό των ομοφυλοφίλων. Σήμερα, όμως, το προσκύνημα δεν παρουσιάζεται ως πολιτική διαδήλωση, αλλά ως καθαρά πνευματική πράξη συμμετοχής και πίστης.

Παρά τις αντιδράσεις συντηρητικών κύκλων, οι συμμετέχοντες μίλησαν για μια «στιγμή ελπίδας» και «επανεκκίνησης». Ορισμένοι ιεράρχες στην Ιταλία, όπως ο επίσκοπος Φραντσέσκο Σαβίνο, έχουν σταθεί ανοιχτά στο πλευρό τους, ενώ και στην Ισπανία ο καρδινάλιος της Μαδρίτης, Χοσέ Κόμπο, εξέφρασε δημόσια στήριξη.

Για πολλούς, η διέλευση της Αγίας Πύλης υπήρξε συμβολικό μήνυμα: ότι η Εκκλησία μπορεί να είναι τόπος αγάπης, συνάντησης και συμπερίληψης, χωρίς αποκλεισμούς. Ένα βήμα μικρό θεολογικά, αλλά τεράστιο ποιμαντικά, που δείχνει πως ακόμη και οι πιο κλειστές πόρτες μπορούν να ανοίξουν.