Η BMW παρουσίασε το ολοκαίνουργιο iX3, το πρώτο μοντέλο της νέας «Neue Klasse» φιλοσοφίας, σηματοδοτώντας την κατεύθυνση της μάρκας προς την ηλεκτροκίνηση. Το αυτοκίνητο, που θα λανσαριστεί τον Μάρτιο του επόμενου έτους, υπόσχεται αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα, ισχύ 463 ίππων και τιμές που ξεκινούν από περίπου 69.000 ευρώ.

Το iX3 διατηρεί χαρακτηριστικά της σειράς X3, με όρθια μάσ κα kidney grille, καθαρές γραμμές και αεροδυναμική εμφάνιση χωρίς υπερβολές SUV. Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα μεγάλα φώτα και η αθλητική αεροτομή.

Η καμπίνα βασίζεται στο νέο Panoramic iDrive με ψηφιακή οθόνη πλήρους πλάτους, head-up display και οθόνη αφής 18 ιντσών σε εξάγωνο σχήμα. Παρά τη σύγχρονη λογική αφής και απτικής αίσθησης στο τιμόνι, η BMW κράτησε φυσικά κουμπιά για λειτουργίες όπως ο ήχος.

Η έκτη γενιά ηλεκτροκίνησης (ED) φέρνει αρχιτεκτονική 800V και φόρτιση έως 400kW. Έτσι, θεωρητικά μπορεί να προσθέσει 370 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Η μπαταρία 108,7 kWh με κυλινδρικά κελιά είναι 30% ταχύτερη στη φόρτιση και 20% πιο αποδοτική. Ο συνδυασμός δύο νέων ηλεκτροκινητήρων αποδίδει 463 ίππους, επιταχύνοντας το SUV στα 100 χλμ./ώρα σε 4,9 δευτερόλεπτα.

Ο επικεφαλής της BMW, Oliver Zipse, υπογράμμισε: «Η BMW iX3 είναι το πρώτο Neue Klasse μοντέλο σε μαζική παραγωγή. Ξεκινάμε μια νέα εποχή για τη μάρκα».

Το μοντέλο θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις – iX3, iX3 M Sport και iX3 M Sport Pro – με τιμές εκκίνησης στα 69.000 ευρώ.