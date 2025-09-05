Στο Έσσεν της Γερμανίας σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο της περιοχής Nordviertel, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, δράστης ήταν ένας 17χρονος μαθητής που επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτρια, τραυματίζοντάς τη σοβαρά στο στομάχι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με την πυροσβεστική η ζωή της δεν κινδυνεύει.

In Essen hat ein Schüler eine Lehrerin niedergestochen. Der Täter ist flüchtig. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. https://t.co/OBiT9L3SZ1 pic.twitter.com/8MZlLpiW69 — NIUS (@niusde_) September 5, 2025

Μετά την επίθεση, ο νεαρός τράπηκε σε φυγή, ενώ περίπου τρεις χιλιόμετρα μακριά εντοπίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις. Όταν επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν, ο 17χρονος φέρεται να κινήθηκε απειλητικά με το μαχαίρι προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον πυροβόλησαν, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσουν.

Στο κολλέγιο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, με τουλάχιστον δέκα μαθητές σε κατάσταση σοκ και πολλούς να λαμβάνουν ιατρική βοήθεια. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και συνοδεύει τους μαθητές προς ασφάλεια.

Die verletzte Lehrkraft wird rettungsdienstlich versorgt und ist auf dem Weg ins Krankenhaus. #E0509 https://t.co/mML33OLA25 — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) September 5, 2025

Τέλος, ο δήμαρχος του Έσσεν, Τόμας Κούφεν, βρέθηκε στον τόπο του περιστατικού για ενημέρωση.