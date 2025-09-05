Η Εθνική μας ομάδα είναι πραγματικά καταιγιστική και προηγείται με 3-0 από το πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης απέναντι στην Λευκορωσία για την 1η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Ο Καρέτσας είχε ανοίξει το σκορ στο 3ο λεπτό έπειτα από σέντρα του Παυλίδη, με τους δύο να αλλάζουν ρόλους στο 2-0 το οποίο έγραψε ο σέντερ φορ της Μπενφίκα στο 17′, έπειτα από τρομερή σέντρα του νεαρού εξτρέμ.

Η Εθνική ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί με τον Μπακασέτα να γράφει και το 3-0 με ένα εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής στο 21ο λεπτό, το οποίο πανηγυρίστηκε δεόντως στο γήπεδο από όλους τους παίκτες κα τον κόσμο.

Δείτε το 2-0 του Παυλίδη

Δείτε το τρομερό γκολ του Μπακασέτα

Θυμηθείτε και το 1-0